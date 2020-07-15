Невеста в ретро стиле: Рената Литвинова предстала в белом платье из фатина с рюшами

Рената Литвинова на карантине позволила себе расслабиться. Она предстала без макияжа и даже примеряла спортивный костюм, что обычно актриса не делает. Но даже в самоизоляции она пополняла свой гардероб элегантными платьями. Артистка давно полюбила ретро стиль. Она любит укладывать волосы в легкую волну, а на публике чаще всего появляется в платьях с кружевом или в юбках макси. А накануне звезда приобрела еще несколько роскошных нарядов.

На новых снимках Рената похвасталась обновками. Актриса пополнила коллекцию вечерних туалетов. На первом снимке она предстала в черном платье в пол с пайетками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А остроносые туфли и фирменная укладка дополнили образ. знаменитость казалась очень хрупкой.

Второй образ Литвиновой был в ретро стиле. Поверх черной водолазки в сетку она надела белоснежное платье из фатина. Наряд в пол с лифом-балконет и множеством рюшей скрыл фигуру звезды. Поклонники отметили, что подобный образ очень необычный и лишь Рената могла решиться примерить такой ретро наряд. Многие сошлись во мнении, что актриса выглядит очень женственно и элегантно.

К слову, рюши каждое лето возвращаются в моду. Подобные нежные платья также любит носить Наталья Водянова. Модель живет в Париже, где часто бывает Литвинова. Дочка актрисы Ульяна долгое время училась во Франции, поэтому они с мамой любили гулять по романтичному городу. Часто Рената устраивает там шопинг.