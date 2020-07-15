«Самые популярные новинки»: Навка продемонстрировала тренды лета, примерив асимметричный топ с палаццо

Вот уже несколько дней Татьяна Навка в сопровождении дочери Нади прибывает в отпуске в Сочи. Черноморское побережье – обязательно в ежегодной отпускной программе фигуристки. Однако до приезда на юг звезда проехалась по российской провинции, совершив речной круиз. Татьяна остановилась в исторических местах Золотого кольца, а также в Карелии. В этом путешествии звезда предпочитала спортивный стиль, но оказавшись в Сочи она преобразилась, превратившись в настоящую женщину-вамп.

На морской набережной Татьяна предстала в облегающем асимметричном топе, сочетав его с актуальными брюками палаццо белоснежного цвета. Ее отпускной образ впечатлил стилиста Ольгу Трофимову.

«Белые брюки с завышенной талией являются базовой вещью летнего гардероба. В миксе с асимметричным топом на одно плечо комплект выглядит мегастильно и мегамолодежно. Прическа с мокрым эффектом, плюс очки и цепь завершили яркий образ.

Татьяна в одному луке продемонстрировала все самые популярные новинки круизной и летней капсулы. Она, как большая модница, продумывает свой отпускной гардероб до мелочей. Для нее важно, чтобы одежда была модной, удобной и комфортной. В этом образе мы все это видим», — прокомментировала style звезды для Teleprogramma.pro эксперт.

Ольга также заметила, что цепь, которой украсила свою шею Навка, в нынешнем сезоне играет главенствующую роль в аксессуарной группе.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.