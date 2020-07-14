Леди в алом: Кристина Асмус в брюках-дудочках и босоножках на шпильке позировала в кафе

Кристина Асмус в последнее время оказывалась в центре скандалов: то из-за постельных сцен в фильме «Текст», то из-за обмана бывшей помощницы — но это были еще цветочки. Девушка недавно объявила о расставании с Гариком Харламовым. Влюбленные прожили вместе семь лет. У них подрастает дочка Анастасия. Многие решили, что супруги просто пошутили и обрушились на них с критикой, но они утверждают, что реально вот-вот разведутся.

Стоит отметить, что Харламов стал чаще выходить в свет. Он был замечен в караоке, где устроил веселые посиделки с друзьями, а накануне комик оторвался на вечеринке у Ляйсан Утяшевой, которая с размахом отметила 35-летие. А вот Асмус предпочитает изредка публиковать фото в новых нарядах и обсуждать девчачьи бьюти-темы. Так, на новом снимке актриса предстала в алом костюме, состоящем их брюк-дудочек и жакета. Образ она дополнила черными босоножками и красной помадой.

Кристина сидела в кресле в кафе возле отеля. Ее безупречная кожа светилась в лучах вечернего света. Поклонники восхитились образом знаменитости. «Кристина, яркая девушка. Красный цвет вам очень идет», «Обожаю ваш стиль», «Такая элегантная», «Этот костюм сшит как для вас», «Яркий оттенок вам к лицу», «Вы все хорошеете», «Какая красотка», «Стройняшка», «Вам идут такие вещи», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Асмус часто также носит джинсы, а вот оголяет ноги она очень редко.