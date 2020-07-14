Костюм Александровой с брюками палаццо и жакетом Дембикова назвала «беспроигрышным»

Марина Александрова в свои 37 лет не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Неудивительно, что она является одной из самых популярных отечественных актрис. Недавно девушка отдохнула на море. Она делилась честными фото без макияжа. За время карантина многие соскучились по образам знаменитости. Девушка отличается любовью к лаконичным и женственным аутфитам.

Но похоже, что Марина готова к красным дорожкам и светским раутам. На новом фото она предстала в костюме с жакетом и брюками палаццо. Актриса дополнила образ туфлями-лодочками и сумкой пудрового цвета, а также белым шелковым топом. Она собрала волосы, показав изящную шею.

«Вернулась в Москву, готова к работе, только как соблюдать дистанцию, если нужно партнеру пощечину дать или нежно по голове погладить? В общем, издержки профессии, будем адаптироваться», — поделилась Александрова.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие отметили, что наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. К слову, палаццо этим летом в тренде. Недавно в подобных брюках блеснула Ирина Круг, а также Рената Литвинова и Наталья Водянова. А для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ — Лина Дембикова.

«У Марины очень симпатичный образ — классический и беспроигрышный, с одной стороны. С другой же, например, цвет обуви и сумки идеально подобраны друг к другу, но они чистого пудрового оттенка, а сам костюм довольно серовато-грязный. Я бы, наверное, настаивала на том, чтобы при такой комбинации обуви и сумки сам костюм был бы более прозрачного, чистого оттенка. А если все же выбрать такой костюм сероватого пигмента, тогда обувь и сумку выбрать лучше белесую. Сам силуэт широких штанов мегааактуален, и ее ворсовый жакет тоже крут. Другой вопрос, чтобы этот костюм красиво сфотографировать, нужно принимать неестественную позу. И в обычном стоячем положении костюм может выглядеть менее эффектно, чем в той позе, которую демонстрирует Марина. Поэтому девушкам стоит быть осторожнее, выбирая схожий образ. Будет ли это настолько красиво смотреться в движении и жизни? А в остальном все ровненько», — высказалась Дембикова.

«Интересно, что если критиковать такие образы с точки зрения высокой моды по актуальности и комбинаторики, то мы, получается, всех критикуем. А ее образ судя по комментариям, зашел, потому что, в принципе, выбирая между экстремальным нарядом и просто классически нейтральным, классика всегда выигрывает. Она понятна людям и близка. Но в этой классике я вижу некую попытку совсем уйти в зону безопасности. Для Марины, например, намного более фирменным, подходящим, гармоничным является образ более воздушный, женственный и даже немного элегантно-инфальтивный. Поэтому в такой классике она смотрится чуть-чуть неестественно, хоть и очень симпатично», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также Школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.