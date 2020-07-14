«Все подобрано безукоризненно»: Кожевникова в песочном платье и ботильонах восхитила дизайнера

Мария Кожевникова недавно поделилась семейными фото. Она отметила день рождения младшего сына Василия. также у нее есть еще двое наследников: Иван и Максим. Поклонники не перестают восхищаться актрисой, которая успевает сохранять семейный очаг, строить карьеру и при этом потрясающе выглядеть. Девушка в 35 лет часто носит элегантные платья. Она недавно похудела, к чему долго шла после родов, поэтому в последнее время носит облегающие наряды.

На днях Мария обновила цвет волос, а теперь поделилась снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. Актриса предстала в платье без рукавов песочного оттенка. Наряд на пуговицах с глубоким декольте подчеркнул фигуру знаменитости. Кожевникова также дополнила яркий образ замшевыми ботильонами коричневого цвета. Многодетная мама блеснула стройными ногами, демонстрируя летний аутфит.

Девушка отметила, что хочет попробовать свои силы в новой сфере. Не исключено, что она захочет показать себя, как бизнесвумен. А поклонники восхитились образом артистки. Многие отметили, что ей идут спокойные цвета. «Красота неземная!», «Шикарный образ», «Вам идет», «Вы прекрасны в этом платье!», — прокомментировали пост подписчики. Оценил ее look для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«На нашей героине сегодня сафари-стайл. В той или иной мере, этот тренд появляется каждое лето, фигурирует в коллекциях разных дизайнеров. Цветовая подборка хорошая, это хаки, замша коричневого цвета, правильный оттенок. В принципе, такие графические линии, плотные ткани — это тоже тенденции следующего сезона. На нашей героине все подобрано безукоризненно. Можно было добавить аксессуары: массивные серьги, кольца аля рок, костяная тема, но это необязательно», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».