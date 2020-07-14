«Шикарная»: Татьяна Навка в черном платье в пол с разрезом подразнила изящными ногами

Татьяна Навка в этом году отпраздновала 45-летие. Фигуристка по-прежнему обладает стройной фигурой. Она не скрывает, что регулярно устраивает домашние тренировки. Ко всему прочему, девушка выступает в собственных ледовых шоу. Также она умело подчеркивает достоинства фигуры стильными образами. Если в повседневной жизни спортсменка носит джинсы, но на светских раутах предстает в роскошных вечерних луках.

На днях Навка приехала в Сочи. Она решила отдохнуть вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Сначала фигуристка поделилась снимками в купальнике, а на следующий день устроила фотосессию. Девушка сначала предстала в белом комбинезоне клеш, а потом облачилась уже в брюки похожего кроя, которые сочетала с кокетливой блузкой черного цвета, открывающей одно плечо.

«Здесь и сейчас! PS: секрет в каблуках», — хвасталась Татьяна. «Лебедь черная или лебедь белая», — добавила она.

А позже спортсменка предстала в черном платье-комбинации в пол. Наряд на тонких бретельках позволил блеснуть глубоким декольте и показать идеальные изящные ноги. Навка положила руку на бедро. Она также уложила волосы, сделав мокрый эффект. Босоножки на шпильке дополнили ее вечерний look.

Поклонники восхитились образом фигуристки. Многие отметили, что наряд создан для красной дорожки. «Похудели?» — удивилась одна из поклонниц. «Ракурс правильный», — пояснила Навка тем, кто разглядывал ее снимки. Многие одарили звезду комплиментами. «Замечательная! Шикарная! Очень круто!», «Женственная и элегантная!», «Какие длинные ноги», «Сама элегантность», «Бесподобна, очаровательна», — стали обсуждать фото пользователи Сети.