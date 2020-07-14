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«Шикарная»: Татьяна Навка в черном платье в пол с разрезом подразнила изящными ногами

Фигуристка произвела фурор, поделившись снимками из Сочи. Девушка похвасталась вечерним аутфитом.

«Шикарная»: Татьяна Навка в черном платье в пол с разрезом подразнила изящными ногами
Татьяна Навка. фото: .globallookpress.com/

Татьяна Навка в этом году отпраздновала 45-летие. Фигуристка по-прежнему обладает стройной фигурой. Она не скрывает, что регулярно устраивает домашние тренировки. Ко всему прочему, девушка выступает в собственных ледовых шоу. Также она умело подчеркивает достоинства фигуры стильными образами. Если в повседневной жизни спортсменка носит джинсы, но на светских раутах предстает в роскошных вечерних луках.

На днях Навка приехала в Сочи. Она решила отдохнуть вместе с пятилетней дочкой Надеждой. Сначала фигуристка поделилась снимками в купальнике, а на следующий день устроила фотосессию. Девушка сначала предстала в белом комбинезоне клеш, а потом облачилась уже в брюки похожего кроя, которые сочетала с кокетливой блузкой черного цвета, открывающей одно плечо.

«Здесь и сейчас! PS: секрет в каблуках», — хвасталась Татьяна. «Лебедь черная или лебедь белая», — добавила она.

А позже спортсменка предстала в черном платье-комбинации в пол. Наряд на тонких бретельках позволил блеснуть глубоким декольте и показать идеальные изящные ноги. Навка положила руку на бедро. Она также уложила волосы, сделав мокрый эффект. Босоножки на шпильке дополнили ее вечерний look.

Фото: .instagram.com/tatiana_navka/

Поклонники восхитились образом фигуристки. Многие отметили, что наряд создан для красной дорожки. «Похудели?» — удивилась одна из поклонниц. «Ракурс правильный», — пояснила Навка тем, кто разглядывал ее снимки. Многие одарили звезду комплиментами. «Замечательная! Шикарная! Очень круто!», «Женственная и элегантная!», «Какие длинные ноги», «Сама элегантность», «Бесподобна, очаровательна», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

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