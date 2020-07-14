«Поедем, красотка, кататься!»: 46-летняя Высоцкая в лимонном платье отправилась на прогулку

Юлия Высоцкая в свои 46 лет обладает стройной фигурой и моложавым видом. При этом она любит подчеркивать достоинства фигуры женственными образами. Не стесняется телеведущая носить и мини-шорты, и короткие платья. В одном из интервью она признавалась, что не осуждает женщин, которые носят мини. Более того, она не согласна с распространенным мнением, мол, для определенного возраста подходит определенная одежда. По ее мнению, не только молодые девушки могут носить яркие и броские образы.

Сама Высоцкая любит носить джинсы, сарафаны, и платья. Так, для очередной прогулки она выбрала летний образ. Артистка облачилась в платье миди лимонного цвета. Она сделала акцент на талии с помощью широкого пояса, а также накинула поверх кардиган. Ботинки на шнуровке завершили ее look. Юлия предстала без макияжа и с естественной кладкой. На руках она держала пса породы корги.

«Этим жарким летним днем поедем, красотка, кататься! Не забудь шубу и сапоги!» — написала звезда.

Возможно, что она собралась на свидание с супругом Андреем Кончаловским. Они любят провести вечер вне дома или устроить ужин при свечах. Поклонники восхитились летним аутфитом Высоцкой. «Кофта мечты», «У человека должно все быть прекрасно и вы это доказываете», «Божественная, и одежда и цвет волос и обувь, это дар так выглядеть и все так естественно», «Сапоги и платье хороши. Но девушка — шикарна», «У Юлии сапожки и кофточка, а милой собачке— меховое манто, наверное не очень жарко?», «Вы очаровательны», — прокомментировали пост подписчики.