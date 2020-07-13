«Прекрасный family look»: Анна Михалкова и ее маленькая дочка облачились в платья свободного кроя

Актриса своим летним образом восхитила не только многих поклонников, но и стилиста Марину Корабель.

Актриса Анна Михалкова несколько лет назад похудела. С тех пор она стала все чаще облачаться в модные наряды. Порой у нее совпадают вкусы с сестрой Надеждой, с которой они очень близки. Старшая дочка Никиты Михалкова замужем за предпринимателем Андреем Баковым. Она вырастила двух сыновей: Андрея и Сергея. Теперь артистка занимается воспитанием дочки Лидии, которая только в этом году отправится в школу.

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На днях Анна поделилась снимком со старшим сыном. По всей видимости, они вместе провели время и отведали разные блюда в кафе. Андрей стал совсем взрослым. «Сережа, на месте Андрея мог быть ты», — отмечала она. При этом многие поклонники заверили, что парень — копия своего дедушки.

А теперь Михалкова отправилась на прогулку со своей семилетней дочкой. Примечательно, что они оделись в одном стиле. Кроха позировала в платье с цветочным принтом и пышной юбкой. А актриса предпочла подобное платье с пышными расклешенными рукавами и акцентом на талии грузинского дизайнера Anouki. Образ она дополнила солнцезащитными очками голубого цвета и плетеной сумкой.

«Вот для чего нужны девочки», — написала она, опубликовав лифтолук.

Некоторые поклонники пришли в восторг от мамы и дочки. Им редко удается увидеть Лиду, так как еще недавно артистка скрывала ее лицо. «Обалдеть!» — заявила Равшана Куркова. «Ну какие хорошенькие, сладкие печеньки», — присоединилась Юлия Александрова.

«Как она похожа с братьями. Супер», «Украшаете этот мир», «Ваша дочка чудо», «Какие платья», — стали комментировать пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.

«Платье свободного кроя с объемными рукавами и цветочным принтом сейчас очень актуально и прекрасно сочетается с плетеной сумкой и коричневыми босоножками в цвет сумки. Также отлично дополнили образ крупные очки и пару деликатных колец на пальце. А учитывая, что у малышки похожее по цвету и форме платье — получился прекрасный family look», — высказалась эксперт.

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.