«Постройнели и помолодели»: Нетребко в летящем комбинезоне отметилась в Турции с семьей

Анна Нетребко не скрывает, что карантин стал для нее испытанием. Хоть она и провела больше двух месяцев с семьей в своей квартире в Вене, певица тосковала по сцене. Первое время после отмены самоизоляции ей было сложно заставлять себя выходить на улицу, но она стала посещать музеи и гулять на природе. А в июне артистка вернулась к гастролям, которые пока не такие плотные, как раньше. Поэтому в перерыве между концертами она отдохнула в Турции.

За две недели Анна успела и загореть, и накупаться в море, а также блеснуть в ярких образах. Оперная дива обожает подбирать наряды. Она любит яркие и колоритные аутфиты. Певица носила и яркие туники, и сарафаны, а также яркие брюки с принтом подсолнуха. А в последний день отдыха, когда артистка уже покаталась на водных горках и даже полетала с парашютом, за ужином с семьей Нетребко предстала в летящем комбинезоне с анималистичным принтом. Артистка открыла плечо, а также дополнила образ крупными сережками.

На память Анна сделала семейное фото с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго, сестрой Натальей и другими родственниками. Некоторые поклонники восхитились дружной семьей. «Какая же красота», «Все очень крутые и красивые», «Сказочное место», «Анечка-Анюта, как вы похожи с сестрой!», «Какая красивая семья! Тьяго просто очаровательный мальчик!», «Счастливые, отдохнувшие», «Какой наряд. Вы сама грация», «Постройнели и помолодели», «Самое крутое фото сезона», — прокомментировали пост подписчики.