Невестка Орбакайте в шифоновом платье-бюстье и трендовых мюлях снялась с внуком Пугачевой

Никита Пресняков родился в звездной семье. Его мама сама Кристина Орбакайте, а бабушка — Алла Пугачева. Молодой человек долгое время жил в Нью-Йорке, а три года назад он женился на своей избраннице Алене Красновой. Теперь они живут в столичной квартире, которую им подарила Примадонна, а недавний карантин пара переждала на бывшей даче Пугачевой возле реки Истра. С наступлением лета они стали чаще собираться с друзьями и участвовать в фотосессиях.

Возлюбленная Никиты является моделью. Также недавно она отучилась на фотографа. Около месяца назад девушка устроила распродажу своих вещей. Она не скрывает, что любит тратить деньги на одежду, поэтому у нее скопилось много нарядов. На днях невестка Орбакайте устроила фотосессию в розовом платье-сорочке. А накануне Алена отправилась на прогулку с мужем. Она облачилась в шифоновое платье-бюстье в мелкий горох. Наряд модель дополнила трендовыми мюлями карамельного цвета.

Пресняков выглядел элегантно в костюме и очках с круглой оправой. Молодая пара устроила романтическую фотосессию. Подруга Красновой Анастасия Фед не в первый раз фотографирует влюбленных. Невестка Орбакайте доверяет девушке самые разные съемки. Поклонники восхитились внуком Пугачевой и его избранницей. «Сладкая парочка, кадры получились живыми, чувствуются эмоции, любовь, романтика», «Ой, как красиво», «До чего хороши», «Какая красивая девушка», — прокомментировали пост подписчики.