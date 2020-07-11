По-летнему: Стеша Маликова отметилась в белых джинсах и пудрово-желтом кардигане

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится своей дочерью Стефанией. Девушка учится в МГИМО, помогает родителям воспитывать ее маленького брата Марка. А во время карантина она не только совершенствовалась, учила стихи, но и разрабатывала коллекцию летней одежды для девушек. Ее мини-платья и блузку с объемными рукавами многим понравились. В итоге она решила выпустить еще несколько нарядов.

Даже в выходной день Стеша обычно не сидит без дела. Так и 11 июля она приняла участие в съемках, а потом отправилась в кафе в Москве. Дочка артиста появилась на улице в белых джинсах с высокой талией, майке терракотового цвета и эффектном кардигане пудрово-желтого оттенка. Во время обеда она встретила девушку, которая была в платье ее бренда. Маликова сделала с ней фото.

«Обедая после съемки, не смогла сдержать слез, когда увидела прекрасную девушку в нашем платье. Я так была счастлива, что попросила сделать фото! Анастасия, вы очаровательны», — написала она.

В этот же день дочка Дмитрия поделилась кадрами, на которых позировала в платьях в цветочек, джинсах скинни и сарафанах. Каждый из образов дополнял пояс-кушак. Пять нарядов с этим аксессуаров смотрелись стильно и свежо, а также очень женственно.

Поклонники восхитились вкусом Стеши. Многие одарили ее комплиментами. «Стеша, очень красиво!», «Очень красивые платья и расцветки», «Восхищаюсь вашей коллекцией платьев, какие легкие и интересные образы!», «Самая красивая и нежная», «Ох, какая красота, столько нежности и женственности», — прокомментировали пост подписчики.