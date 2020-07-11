Словно принцесса: Нетребко в пышном платье со шлейфом «подловили» у Метрополитен-оперы

Артистка после карантина призналась, что соскучилась по знаменитой сцене в Нью-Йорке. Поклонники восхитились ее образом.

Анна Нетребко не скрывает, что обожает сцену. Артистка сильно переживала, когда ввели карантин в странах Европы. Сама она переждала пандемию коронавируса в своей квартире в Вене. Оперная дива впервые за долгое время почувствовала себя простой домохозяйкой. Но уже в мае она постепенно стала возвращаться к прежней жизни: выходить в свет, посещать зоопарки и музеи. А в июне певица возобновила гастроли, выступив в Германии.

Теперь Анна наслаждается отпуском с семьей в Турции. Она решила использовать небольшой перерыв в рабочем графике с пользой. При этом артистка призналась, что скучает по сцене, на которой не раз выступала — Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Как известно, в городе, которое называют «Большое яблоко», у звезды есть еще одна квартира. Там она живет зимой, когда наступают рождественские каникулы.

Накануне Нетребко поделилась редким фото, на котором она запечатлена у стен знаменитой оперы в Нью-Йорке. Кадр был сделан после выступления, поэтому певица предстала в пышном розовом платье с оголенным плечом и шлейфом. Яркий наряд подчеркнул талию оперной живы, а собранные в пучок волосы — позволили показать изящную шею.

«И снится сон…», — написала Анна.

Поклонники пришли в восторг от красочного фото. Многие также оказались в восхищении от образа артистки. «Совсем скоро замечательный и нежный сон превратится в явь. Скоро все случится», — заявила поклонница. «Не случится… этот театр не откроет свои двери еще очень долго», — ответила Нетребко. Другие поклонники одарили ее комплиментами. «Нереальная красота!», «Все по-королевски!», «Самая шикарная женщина на оперной сцене — это вы»,» Ух ты! Вот это тюльпан!«, «Сказочно», — прокомментировали пост подписчики.