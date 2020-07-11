С акцентом на талии: Ксения Собчак в шифоновом платье с рюшами позировала в центре Москвы

Ксения Собчак переживает не самый простой период в жизни. Телеведущая сначала сообщила, что сломала нос, когда неудачно упала. Она поделилась снимком после операции. Светская львица была раздосадована. После случившегося 38-летняя блондинка прячет лицо на снимках или публикует архивные кадры. При этом она продолжает появляться на публике в изысканных образах.

Собчак накануне поделилась снимком, на котором позирует в центре Москвы. Светская львица запечатлелась недалеко от Красной площади. Она позировала в шифоновом платье с рюшами мятного цвета. Свободные рукава и глубокое декольте придали образу женственности, а черный пояс создал акцент на талии. Блондинка также сделала укладку и нанесла нюдовый макияж. А тонкая цепочка и серьги дополнили ее аутфит.

Свой пост Ксения посвятила теме ВИЧ-инфицированных людей. Она считает, что к ним в обществе до сих пор относятся неправильно. Поклонники отметили, что телеведущая все говорит верно и затронула очень острую тему.

При этом многие восхитились снимком и образом знаменитости. «Какая соблазнительно-прекрасная», «Платье крутое», «Очень красивая», «И кремль под цвет блузочки, и блузочка к волосам… полная гармония..», «Шикарное платье», «Только искренняя любовь делает даму особенно красивой», «Ксения, после сломанного носа стало еще лучше! Вы-классная!» — прокомментировали пост подписчики.