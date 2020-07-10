«Просто космос»: Асмус в «мужском» костюме с вертикальной полоской впечатлила стилиста

Звезда «Текста», 32-летняя Кристина Асмус, лишь однажды прокомментировала предстоящий развод с супругом Гариком Харламовым. Актриса заметила, что решение расстаться с мужем спустя 8 лет брака – это ее личный шаг. И что скандальная роль с откровенными сценами в фильме «Текст» тут ни при чем: мысли «начались задолго до написания романа», по которому снята картина.

«Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — намекнула на разногласия с мужем звезда. Больше комментариев по поводу развода Асмус не давала.

Между тем ее жизнь, судя по профилю в Instagram, не сильно поменялась. После долгожданной отмены самоизоляции актриса приступила к репетициям, отпраздновала премьеру нового сериала со своим участием, а также вновь появилась в «Тексте», но уже многосерийном. В «Текст. Реальность» вошли вырезанные при монтаже фильма сцены и эпизоды.

А также звезда по-прежнему радует фанатов своей красотой и нарядами. Накануне актриса позировала на скамейке в брючном костюме в вертикальную полоску. В качестве обуви девушка выбрала кроссовки. Мы попросили модного эксперта, стилиста Анастасию Пахолкову прокомментировать аутфит Асмус. Имиджмейкер, не скрывая восторженных эмоций, заметила: такой наряд уместен как на прогулке, так и на вечеринке.

«Кристина Асмус определенно знает, как выглядеть на все сто в самых простых вещах и непростых одновременно. Захотелось даже вслух произнести фразу: «Детка, ты просто космос» — и это вполне оправдано!

Только взгляните на эти длинные ноги! Можно сослаться на позу, но все же немалую роль сыграла контрастная вертикальная полоска, беспринципно визуально вытягивающая силуэт. Кроме того, фасон костюма, будто перекочевавшего из мужского гардероба, выигрышно подчеркнул хрупкость ее фигуры.

А если за кадром у Кристины каблуки и массивные серьги, то после дневной прогулки можно и на ночную вечеринку заскочить», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro: Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.