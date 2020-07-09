Акцент на талии: Стеша Маликова отметилась в модной футболке с подплечниками и джинсах скинни

Дмитрий Маликов вместе с женой Еленой Изаксон растит сына Марка. Поклонники не сомневаются, что малыш станет интересной личностью, так как певец уже вырастил дочку Стефанию, которая сейчас учится в МГИМО. 20-летняя девушка уже планомерно становится бизнесвумен. Во время карантина она успевала не только учиться, но также помогать родителям и разрабатывать коллекцию летних нарядов, которые в итоге имели успех.

С началом лета Стеша не перестает радовать поклонников разными образами. Она уже красовалась в мини-сарафанах и широких джинсах, которые носит с блузками с пышными рукавами. На днях дочка певца также примерила шорты-бермуды, которые сочетала с поясом-кушаком. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова назвала образ трендовым, но при этом она впервые увидела, чтобы такой пояс носили не с платьем.

Похоже, что эксперимент понравился и самой Маликовой. Она нашла еще одно применение кушаку. Девушка для очередной прогулки облачилась в трендовую футболку с подплечниками белого цвета и джинсы скинни. Она сделала акцент на талии с помощью пояса серо-голубого цвета. Стеша распустила волосы, прикрыв ими лицо.

Поклонники восхитились стройной фигурой девушки. Многие отметили, что неординарный образ им понравился. «И вы в модной футболке», Как интересно выглядит«, «Мне так нравятся такие пояса», «Круто, просто и молодежно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.