Леди в белом: Юлия Снигирь в молочных кюлотах и жакете прогулялась по Москве

Юлия Снигирь одна из самых красивых отечественных звезд. Она редко выходит в свет и предпочитает не выставлять свою личную жизнь напоказ. В 37 лет актриса выглядит гораздо моложе многих своих коллег, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Девушка редко оголяется на фото и предпочитает выходить в свет без макияжа. А ее образы всегда женственные и лаконичные, без излишеств. Поклонники восхваляют природную красоту артистки.

После карантина Юлия почти не выходила на улицу, опасаясь последствий все еще гуляющего вируса. Многие успели соскучиться по ее образам. Однако в летний день она не усидела дома и отправилась гулять по Москве. Для появления на публике актриса выбрала трендовый костюм. На ней были молочные брюки кюлоты и удлиненный жакет в тон. Блузка телесного цвета и сандалии с квадратным носком дополнили аутфит. Снигирь распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

«20 лет я живу в Москве. Это больше половины моей жизни. За это время я так и не смогла понять, есть ли в этом городе абсолютно тихие районы (хотя жила в самых разных)», — поделилась звезда наблюдением.

Поклонники одарили комплиментами артистку. Многие отметили, что белый цвет очень идет девушке, а ее щиколотками можно любоваться вечно. «Отлично выглядите и красивый костюм!», «Какие изящные ноги», «Наша красота», «Крутой образ», «Стильная, летняя», «Просто леди», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что кюлоты стали хитом этого лета. Ранее такие брюк и шорты примерила Алла Пугачева, Наталья Подольская и Стеша Маликова.