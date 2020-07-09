Прекрасная всадница: Оксана Федорова в брюках клеш и воздушной блузке пришла в конюшню

Оксана Федорова в свое время была обладательницей титула «Мисс Вселенная». Спустя годы она по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что у 42-летней телеведущей есть дети: восьмилетние сын Федор и дочка Елизавета. Поклонники восхищаются девушкой, которая создала семью, построила карьеру и еще успевает следить за собой. Наряды победительницы конкурсов красоты всегда отличаются элегантностью.

Так недавно Оксана похвасталась тем, что умеет танцевать даже бачату. Любимой повседневной вещью телеведущей стала рубашка оверсайз, которую она сочетает и с джинсами, и с юбками. А очередной летний день звезда провела в конюшне. Вслед за Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным она решила пообщаться с благородными животными. Федорова появилась на публике в брюках клеш в полоску, белой воздушной блузке и сандалиях. Она распустила волосы, придав образу женственности.

«В детстве я мечтала заниматься выездкой. Очень любила лошадей, но меня отговорили, часто были переломы. Сказали, что небезопасно. Сейчас наслаждаюсь общением с этими прекрасными животными и устраиваю горные прогулки. Лошади дают заряд невероятной энергии», — написала Оксана.

Поклонники отметили, что она очень добрая. Многие вновь восхитились ее летним нарядом. «Какая невероятная гармония», «Только добрые люди могут любить лошадей», «Сама элегантность, как всегда», «Вы, наверное, прекрасная всадница», «Ваши волосы — мечта», «Такая воздушная вы», «Оксана воплощение принцессы», — прокомментировали пост подписчики.