«Поприличней надо быть»: Пугачева в мини-платье и алых ботинках блеснула изящными ногами

Алла Пугачева не так давно отпраздновала 71-летие. Однако поклонники считают, что она только молодеет. Артистка воспитывает двойняшек Лизу и Гарри вместе с мужем Максимом Галкиным. По ее словам, дети не дают ей грустить и сподвигают за собой следить. Несколько лет назад звезда сменила гардероб. Теперь она уже не появляется в бесформенных балахонах, а носит джинсы, платья и джемпера, а также косухи.

Недавно Алла Борисовна встретила гостей в замке в брюках кюлотах и воздушной блузке. Многие были очарованы ее трендовым образом. А теперь в одном из фан-аккаунтов певцы появилось архивное фото, сделанное не больше трех лет назад. В кадре она запечатлена в кресле.

Артистка предстала в черном мини-платье и алых ботильонах на шнуровке. Ее волосы были выпрямлены, а голову покрывала кепка в тон наряду. Солнцезащитные очки с круглой оправой дополнили look.

«Жизнь очень короткая, нельзя ее расходовать на мусорные переживания», — гласила цитата Примадонны.

Поклонники восхитились красотой Пугачевой. Многие сочли ее наряд стильным, а другим он показался вызывающим. На фото она изящно оголила бедро и ноги. «Алла, как всегда, на высоте! Шикарная женщина», «Вот этот ваш стиль… настолько позитивный!», «Платьице можно было бы и подлиннее, ведь не девочка уже, а бабушка, пусть и ,молодая мамочка. Ну как- то поприличней надо быть, за 70 ведь уже. А хотя, это ее дело. Вообще молодец, без комплексов», «Словно девочка», «Роскошная, впрочем как всегда!! Любим всем сердцем!», «Зачем открывать ноги в такие годы?» — прокомментировали пост подписчики.