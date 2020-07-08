День семьи: Костенко нарядила дочерей в одинаковые платья, а Жуков оделся в одном стиле с детьми

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. По такому случаю многие звезды публикуют архивные семейные фото или делятся свежими кадрами с близкими. Так, Анастасия Костенко, которая недавно переехала в Казань вслед за мужем Дмитрием Тарасовым, не упускает любой возможности выразить свои чувства и признаться избраннику в любви. Тем более, что в этом году у них родилась вторая дочка.

В соцсети Анастасия поделилась трогательным фото с мужем. Она облачилась в легкое белое платье. На руках модель держала младшую дочку Еву, а Тарасов — вторую малышку Милану. Девушка нарядила наследниц в одинаковые серые боди с рукавами-бабочками, а их головы покрывали тюрбаны. также на ножках девочек были гольфы. Костенко любит стиль family look, поэтому часто покупает не только дочкам, но и себе наряды в одном стиле с малышами.

«Самый лучший мужчина и папа. Я в тебе не ошиблась и ты меня не подвел», — написала она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Миланы и Евы внешность родителей. Они растут красавицами. «Какие прекрасные малышки», «Какая красивая пара! Счастья вам без границ!», «Две куколки», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Сергей Жуков тоже любит одеваться в одном стиле с детьми. Он опубликовал архивные фото разных лет, на которых то его дочка Ника наденет платье в одной цветовой гамме с нарядами братьев Энджелом и Мироном, то сам певец предстанет в камуфляжной футболке, как у наследников.