Джиган и Киркоров познакомились на почве любви к одному бренду одежды

Оба артиста в свое время начали носить KTZ.

8 июля вышел новый выпуск YouTube-шоу «Музыкалити», в котором старшее поколение представил 53-летний певец Филипп Киркоров, а молодое — 34-летний рэпер Джиган. По традиции ведущий Максим Галкин спросил у артистов, знают ли они друг друга. Оказалось, что звезды знакомы давно, и «король российской эстрады» признался, что их знакомство было достаточно интересным.

По словам Филиппа, их с Джиганом свела вместе симпатия к одному модному бренду, а именно — экстравагантной лондонской марке KTZ (Kokon To Zai). Они оба подписались на нее в социальных сетях более пяти лет назад, когда в России о ней еще мало кто знал.

«Только у нас двоих в этой стране был этот бренд», — похвастался Киркоров, вспомнив, что покупал одежду в модном лондонском бутике.

Джиган уточнил, что это был магазин Soho. Оказалось, что он отоваривался там же.

Молодой артист вспомнил, что, когда записывался знаменитый рэперский дисс на Киркорова «Ты кто такой? Давай, до свидания!», он сразу отказался от участия в этой затее. Хотя она началась именно с него.

Джиган рассказал, что в тот год ему и Юлии Савичевой не дали тарелку «Муз-ТВ» за их дуэт. После этого Тимати решил заступиться за своего товарища, а Филипп заступился за организаторов премии. Звезды схлестнулись в соцсетях, а потом Тимати созвал своих коллег по цеху, и они записал оскорбительную мейхану на «короля эстрады».

Кстати, на съемки шоу «Музыкалити» Филипп явился в куртке со стразами и с вычурными кольцами на пальцах, а Джиган отдал предпочтение спортивному костюму.