«Этот манящий силуэт»: Ани Лорак подчеркнула «сочную» фигуру сияющим комбинезоном

Ани Лорак скоро отметит 42-летие. Певица продолжает блистать на сцене, а ее фигуре могут позавидовать даже модели. Чуть больше года назад девушка развелась с турецким бизнесменом. Теперь она сама воспитывает дочку Софию. Поклонники заметили, что развод пошел звезде на пользу. Артистка заметно постройнела и стала носить женственные образы. Неудивительно, что у нее закрутился роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

После отмены карантина Лорак успела устроить праздник для дочери, на котором встретилась с друзьями. А очередной день лета она провела в работе. В соцсети певица сначала поделилась кадрами, на которых гуляет по городу в легком наряде с принтом и трендовых босоножках. А спустя пару часов девушка оказалась на съемках. Она позировала в сияющем комбинезоне с сеткой в области декольте. Сверкающий жакет в тон дополнил look.

«Где это мы находимся? Съемки впервые после самоизоляции. Мы готовимся к съемкам», — поделилась звезда.

Поклонники поразились тому, как выглядит артистка. Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) сразила мужчин своей фигурой, а женщин — ярким нарядом. «Сочная дива», «Наша королева», «Невероятна красота», «Этот манящий силуэт — волшебно», «Какая у вас красивая грудь, а талия — мечта», «Разве можно быть такой красивой», «Вы вообще не меняетесь», «Роскошная фигура. Костюм просто шик», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.