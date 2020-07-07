«Законодательница моды»: постройневшая Гузеева в костюме «сочного» цвета восхитила стилиста

Лариса Гузеева не один год ведет передачу «Давай поженимся!». Раньше она также снималась в кино. Поклонники любят женщину за то, что она всегда старается быть откровенной и не стесняется в выражениях. 61-летняя звезда старается следить за собой. Она не раз была в детокс-клиниках, где пыталась похудеть. Телеведущая также старается одеваться женственно и элегантно. Она не боится экспериментов, поэтому на работе позволяет стилистам подбирать оригинальные образы.

На новых фото Лариса была запечатлена во время очередных съемок в Подольске. Телеведущая гуляла по городу и ела кукурузу. При этом она предстала в непривычном молодежном луке. Артистка была облачена в брючный спортивный костюм насыщенного салатового цвета. Образ дополнил цветной платок-ободок, а также яркий макияж с акцентом на губы.

«Снимаем в Подольске — там, как в детстве… За создание образа женщина-салат обнимаю свою подругу Ланочку. Всем было весело! На раЕне была своей», — написала звезда.

Поклонники восхитились летним образом Гузеевой. Многие отметили, что ей идет такой стиль. «Костюм очень классный! Только Вам в нем не жарко? На улице жара ведь!», «Прекрасный образ, яркий, летний, сочный», «Вам безумно идет этот цвет. Неотразима, как всегда», «Красивая! Цвет яркий летний, вам идет», «Как вы похудели, прекрасно выглядите», — прокомментировали пост подписчики. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Неоновый цвет не все умеют носить. И Гузеева является правильным примером для того, как в принципе можно адаптировать для дневного образа правильное ношение неонового образа. Она, конечно, дополнила такой сочный зеленый, жизнеутверждающий цвет именно с ободком, который она повязала, как платок, с роскошным жизнеутверждающим принтом. Также Лариса является законодательницей моды. Она раскрепощенный человек, который может смело демонстрировать все новые модные течения», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.