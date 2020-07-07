Оксана Федорова расскажет о моде и стиле женщинам из малообеспеченных семей

Фонд Оксаны Федоровой запустил социальный проект для женщин «Я стала другой». Он предназначен для тех дам, которые хотят гармонично сочетать семью, любимое дело и самореализацию, но не могут, потому что их семьи малообеспеченные и многодетные. Но даже таким материям не стоит забывать о себе и откладывая свои мечты «на потом». Получив грант от Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, фонд собирается оказать женщинами многопрофильную интеллектуальную помощь.

«Это возможность для женщин из многодетных и малообеспеченных семей получить знания из области психологии, моды и стиля, красоты и здоровья от профессионалов высшего уровня, которые помогут раскрыть свой потенциал и самореализоваться в профессиональной и социальной сфере», — пояснила Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Участниц проекта ждут лекции, мастер-классы и семинары от звездных стилистов, психологов и артистов. Они расскажут дамам, как эффектно подать себя, управлять стрессом, защититься от агрессоров, выработать уверенность в себе и найти общий язык со своими детьми. Женщины смогут узнать лайфхаки от бизнес-коуча Анетты Орловой, балерины Кристины Кретовой и самой Оксаны Федоровой.

Планируется, что проект даст жизненную «перезагрузку» не менее сотне представительницам слабого пола. Регистрация участниц проходит на сайте фонда. Записываться можно вплоть до октября 2020 года.