«Так нельзя»: Лобода в шифоновом платье-бюстье блеснула «бесконечными» ногами на Санторини

Светлана Лобода в период карантина коротала время в загородном доме со своими дочками: Евангелиной и Тильдой. Так вышло, что ее наследницам даже дни рождения пришлось отметить в четырех стенах. А после отмены карантина певица не стала спешить возвращаться к работе. Она делилась кадрами, на которых отдыхала на природе, а ее дочки пробовали овощи с грядок. Но в июле, когда некоторые страны открыли свои границы, артистка уехала отдыхать на море.

На днях Лобода поздравила своего друга Бичолла Тетрадзе, грузинского модельера, с днем рождения. Как оказалось, они отдыхают вместе. А накануне певица решила расслабиться. Девушка устроила откровенные танцы на террасе у виллы. Она предстала в шифоновом платье-бюстье с рюшами и леопардовым принтом. Туфли также не мешали ей соблазнительно двигаться. По колоритными белым улочкам поклонники догадались, что Светлана отдыхает на Санторини.

К слову, в день рождения Тетрадзе певица также отметилась в мини-платье белого цвета с пикантными разрезами по бокам. Наряд она дополнила остроносыми мюлями на шпильке. Поклонники восхитились фигурой 37-летней артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Боже, эти ноги бесконечны», «Ноги из ушей», «Куколка шикарная», «Вы непревзойденные», «Так нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

А на следующий день Лобода блеснула грудью в купальнике. Утро звезды началось с солнечных ванн. Правда вскоре начался дождь, поэтому ей пришлось порелаксировать в номере.