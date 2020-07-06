«Модный и гармоничный образ»: Топурия в силуэтном платье лимонного цвета восхитила стилиста

Кети Топурия переждала карантин в загородном доме. Девушка с недавних пор живет вместе со своим возлюбленным Львом Деньговым. Они коротали дни в особняке с участком, на котором в вольерах живет много животных. Скучать артистке не давала и ее дочка Оливия. Примечательно, что с наступлением лета солистка «А’Студио» стала чаще носить сарафаны и даже топы с лосинами. А недавно она вновь спровоцировала слухи о беременности.

После отмены самоизоляции Кети стала посещать различные съемки. Она появлялась на публике в платьях свободного кроя. И на очередном мероприятии некоторые поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Но вскоре после этого певица поделилась новым фото, на котором позировала на вечеринке. Топурия предстала в силуэтном мини-платье с пышными рукавами. Она дополнила образ стильными тонкими солнцезащитными очками.

Поклонники восхитились ярким образом артистки. Многие отметили, что она прекрасно выглядит. Другие заподозрили, что Кети поделилась архивным фото, чтобы скрыть возможную беременность. Но образ звезды оказался трендовым. Его оценила для портала Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Роскошный, модный и гармоничный образ. Не просто модное яркое солнечное платье с трендовым рукавом-фонариком и модными открытыми плечами, а именно целостный образ. Поскольку очки не просто солнечные, а в данном случае — имиджевые, они поддержали формой и деталями платье. Тонкая перемычка на очках повторяет тонкий черный кант и бретели платья. И эта деталь увязывает между собой платье и аксессуар (очки) в целостный, гармоничный образ. Еще хочу отметить правильный насыщенный оттенок желтого, который идеально подходит колориту внешности Кэти», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.