«Образ-букет»: стилист посоветовала дамам присмотреться к яркому платью Высоцкой

Актриса Юлия Высоцкая обычно предпочитает сдержанный утонченный стиль в одежде. Однако летом звезда преображается, отдавая предпочтение ярким нарядам. Ее теплый look, обнародованный в личном блоге, произвел сильное впечатление на имидж-стилиста Ольгу Трофимову, которая посоветовала женщинам обратить на него свое внимание тоже.

«Юлия Высоцкая предстала в платье из тончайшей вискозы свободного силуэта с роскошным цветочным принтом. Мне нравится этот образ, образ-букет. Платье очень удобно для тех девушек, которые любят легкость, натуральность, струящиеся летящие силуэты. Они приятно обволакивают кожу и дарят ощущение гармонии. Сочная цветовая палитра наряда заставила играть образ актрисы-блондинки самыми яркими гранями. Но такое платье подойдет и брюнеткам тоже.

Отдельное внимание я бы уделила ткани. Бытует мнение, что на лето нужно выбирать лен или хлопок. Но здесь мы видим, как правильный силуэт (не обтягивающий, не приталенный) делает недорогую ткань такой же комфортной, как и из натуральных материалов», — рассказала эксперт Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.