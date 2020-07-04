Стильный монохром: Равшана Куркова в шортах бермудах и жакете подчеркнула осиную талию

Актриса Равшана Куркова с юных лет снимается в кино. Девушка добилась успеха и быстро полюбилась зрителям. Уже в августе ей исполнится 40 лет. Однако артистка выглядит гораздо моложе своего возраста и может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что много работает над собой. Ранее девушка признавалась, что гены, здоровое питание и занятия спортом помогают ей выглядеть молодо. Она отмечала, что именно после 30 лет ей пришлось больше следить за собой.

Также многие считают Равшану иконой стиля. Она любит носить лаконичные платья, объемные свитера и строгие костюмы. Не боится актриса носить и мини-шорты. При этом она всегда старается не выглядеть не вульгарно. А на днях девушка отправилась на прогулку с подругами в шортах бермудах небесного цвета и жакете в тон. Белая рубашка и причудливые сандали с декором дополнили летний look. Куркова распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Многие поклонники восхитились монохромным образом звезды и ее изящной фигурой. Некоторые отметили, что девушка очень молодо выглядит. «Равшана, где берете молодильные яблочки?», «Какой у вас красивый костюм», «Какая красивая Равшана», «Вам всегда 17», «Ой, как красиво! Вы прекрасны», «Вам очень идет такой цвет волос», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее также выбрала шорты бермуды телеведущая Ксения Бородина. Этим летом также в тренде брюки палаццо и босоножки с квадратным носом.