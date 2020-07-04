«Подруженьки»: Лера Кудрявцева в приталенном платье в пол поужинала в ресторане с Бледанс

Лера Кудрявцева при первой возможности уехала из Москвы после самоизоляции. Телеведущая увезла годовалую дочку в Адлер, где сама часто отдыхала в детстве. По словам блондинки, популярный курорт преобразился за минувшие годы.

Кудрявцева успевает посещать оздоровительные процедуры и загорать у бассейна. Ходит она и на пляж со своей наследнице. За две недели звезда успела позагорать и встретить в санатории своих друзей: Анфису Чехову, Андрея Разыграева.

А на днях на курорт приехала и Эвелина Бледанс с сыном Семеном. Две телеведущие познакомили своих детей. Малышка Маша очаровала подругу своей мамы. А на следующий день Кудрявцева встретилась с Бледанс в ресторане. Они в компании подруг пообщались, попробовали местные напитки и изысканные блюда. Ведущая шоу «Секрет на миллион» для такого случая облачилась в приталенное платье макси, открыв плечи. Эвелина выбрала черную блузку и юбку пудрового цвета.

«Подруженьки», — написала она.

Поклонники восхитились телеведущими. Многие отметили, что они заметно похорошели за время отдыха. «Красотки! Люблю вашу компанию!», «Ну, вот, красота какая», «Опять две любимки вместе», «Лера, ты умница, многим молодым мамам пример бы взять», «Лера, какой наряд летний», «Как мне нравятся такие образы, простые и яркие», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Бледанс отправилась гулять с сыном, а Кудрявцева — с дочкой. Они наслаждаются хорошей погодой и редкой возможностью отвлечься от повседневных забот.