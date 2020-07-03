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Персонажи «Винни-Пуха» стали моделями и выбрали свои любимые марки одежды

В новом проекте российской художницы герои мультика превратились в модных девушек.

Персонажи «Винни-Пуха» стали моделями и выбрали свои любимые марки одежды
Персонажи «Винни-Пуха» уже много лет вдохновляют поп-культуру на эксперименты с собой. Фото: globallookpress.com

Российская художница Анастасия Косьянова выложила в Instagram серию рисунков, на которых изобразила персонажей диснеевского сериала «Винни-Пух» в образе современных девушек-моделей. И это не просто визуальные фантазии — каждый персонаж одет и представляет собой один из модных брендов.

Так, сам Винни «рекламирует» Moschino, а кролик предпочитает Tommy Hilfiger. Активный Тигра носит Dior, а грустный ослик Иа отлично смотрится в Celine. Розовенький Пятачок же выбрался для себя Chanel. Не правда ли, они милашки?

Кстати, ранее у художницы уже были подобные проекты. Она приписывала к разным модным домам принцесс Disney и «хуманизированных» персонажей мультфильма «Губка Боб квадратные штаны».

Какой из представленных образов вам больше нравится?

Тэги

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