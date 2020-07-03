Персонажи «Винни-Пуха» стали моделями и выбрали свои любимые марки одежды

Российская художница Анастасия Косьянова выложила в Instagram серию рисунков, на которых изобразила персонажей диснеевского сериала «Винни-Пух» в образе современных девушек-моделей. И это не просто визуальные фантазии — каждый персонаж одет и представляет собой один из модных брендов.

Так, сам Винни «рекламирует» Moschino, а кролик предпочитает Tommy Hilfiger. Активный Тигра носит Dior, а грустный ослик Иа отлично смотрится в Celine. Розовенький Пятачок же выбрался для себя Chanel. Не правда ли, они милашки?

Кстати, ранее у художницы уже были подобные проекты. Она приписывала к разным модным домам принцесс Disney и «хуманизированных» персонажей мультфильма «Губка Боб квадратные штаны».

Какой из представленных образов вам больше нравится?