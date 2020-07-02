Токио, Лос-Анджелес, Париж, Москва: Нетребко показала свои стильные образы из разных стран

Анна Нетребко в начале года не могла предположить, что почти три месяца проведет без работы в своей квартире в Вене из-за пандемии. Оперная певица привыкла постоянно находиться на гастролях. Обычно у нее не хватает времени на себя и простые прогулки по городу, посещение музеев, поэтому артистка воспользовалась моментом и в мае вместе с сыном Тьяго посещала разные места и блистала в новых нарядах на улице.

Недавно Анна возобновила гастроли. Вместе с Юсифом Эйвазовым она побывала в Дрездене. За последние недели оперная дива успела отметиться как в платьях макси, так и элегантных брюках. Поклонники давно считают артистку иконой стиля. Нетребко решила показать свои самые яркие образы, в которых она блистала в разных странах мира.

На первом фото певица целует мужа. Она предстала в шляпе и кокетливой синей юбке. В Токио артистка блистала в брючном костюме с узорами, а также с китайским зонтиком. Одним из самых броских оказался летний наряд, в котором Анна отметилась в Лос-Анджелесе. Она тогда блеснула стройными ногами в джинсовых мини-шортах и белой рубашке с принтом. Завершили образ сапоги-казаки. В других городах она чаще всего была в вечерних платьях, а вот по Нью-Йорку Нетребко гуляла в ярких лосинах, подчеркнувших ее ноги, а также в черной тунике оверсайз.

Не только поклонники, но и коллеги отреагировали на кадры. «2-й и 3-й образ просто. А тот дождь, что застал в Кремле, очень хорошо помню. Было весело. Хорошо, никто не пострадал», — написала певица Валерия. Фанаты пришли в восторг от образов звезды.

«В шортах просто отпад и вау», «Во всех вы, душечка, нарядах хороша», «Вы такая красивая женщина! Брюнетка, блондинка! Вам все к лицу!», «Прекрасна во всех образах! Дива так дива», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Анна показала еще ряд архивных фото. Она объездила самые известные города от Майами до Сан-Паулу. Поклонники были впечатлены вкусом оперной дивы. Многие признались, что стараются равняться на артистку.