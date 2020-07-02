Little Big ищут нового дизайнера для своей фирменной одежды

1 июля популярная группа Little Big объявила творческий конкурс для дизайнеров. Работа победителя появится на майках, кепках, носков и других фирменных товарах, выпускаемых музыкантами.

Для участия в конкурсе нужно до 20 июля отправить свой дизайн на электронную почту коллектива. Подробности звезды расписали в Instagram.

«Хочешь показать результат остальным участникам? Выкладывай с хештегом #bigмерч в любой социальной сети, и твое творчество увидим не только мы и твой кот. А еще это повышает шансы на победу (но это не точно)», — пишут Little Big.

Добавим, что победителей определит лично Илья Прусикин. Кроме главного счастливчика, который заключит контракт с группой на использование его дизайна, еще 19 человек будут награждены раритетными дисками группы с автографами музыкантов и другими сувенирами от Little Big.