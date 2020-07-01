«Не узнать»: Ксения Собчак блеснула стройными ногами в розовой мини-юбке и рубашке оверсайз

Светская львица после недавнего нападения решила облачиться в смелый наряд, чтобы отвлечь внимание от сломанного носа.

Ксения Собчак не раз оказывалась в центре скандалов. После карантина жизнь телеведущей вновь забурлила. Сначала она удивила поклонников, представ с пластырем на лице. Девушка сообщила, что неудачно упала и сломала нос. Она не стала скрывать, что ей сделали операцию. А спустя несколько дней блондинка сообщила, что на нее напали в монастыре на Урале. Однако расстраиваться из-за произошедшего светская львица не стала.

После случившегося Ксения продолжает активную деятельность. Ко всему прочему, рядом с ней находится ее муж Константин Богомолов, который стал для телеведущей опорой. Возможно, что он вдохновил ее на женственный и достаточно смелый образ. На новом фото блондинка предстала в розовой мини-юбке из денима и джинсовой рубашке оверсайз. Наряд дополнила черная майка и кружевные колготки. Собчак стояла под деревом, прячась от солнца.

«Теперь задача усложнилась — искать светотени, чтобы спрятать нос», — написала в шутку светская львица.

Поклонники решили, что девушка специально надела мини, чтобы отвлечь внимание от сломанного носа. Многие отметили, что в этом образе она выглядит моложе. К слову, Ксения очень любила короткие юбки, когда была ведущей «Дома-2», но потом она стала выбирать более консервативные образы.

«Ксюша, тебе здесь как-будто 16», «Все отлично выглядит, нос шикарный», «С ногами то что? Сеточка тоже что-то маскирует», «Вас не узнать, тем более в таких колготках», — прокомментировали пост подписчики.

А вот Богомолов решил обнародовать архивное видео, на котором запечатлена Собчак. Они катались в машине по вечернему Санкт-Петербургу. Поклонники заподозрили, что кадры были сделаны еще до их свадьбы, когда телеведущая была замужем за Максимом Виторганом.