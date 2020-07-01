«Забыла подшить?»: Савельева в жакете и брюках палаццо пришла на съемки в Останкино

Певица впервые за долгое время появилась на публике. Она выбрала ультрамодный образ, но некоторые поклонники его не оценили.

Саша Савельева год назад стала мамой. Певица так мечтала подарить мужу Кириллу Сафонову ребенка, что даже ушла из группы «Фабрика», чтобы спокойно дождаться встречи с первенцем. У пары появился сын Леон. Артистка до сих пор прячет мальчика от посторонних глаз. При этом она уже не раз путешествовала вместе с малышом. А во время самоизоляции девушка сама занималась малышом, не прося маму о помощи.

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К слову, Саша быстро вернулась в форму после родов. Она не часто появляется на сцене, но участвует в фотосессиях. После отмены самоизоляции певица успела обновить прическу и возобновила работу. Накануне она отправилась на очередные съемки в Останкино. Молодая мама выбрала для появления на публике модный look. Она облачилась в полосатый жакет, который заправила в молочные брюки палаццо, которые вновь стали популярны в этом сезоне.

Савельева обладает точеной талией. Благодаря объемному образу она выглядела еще более стройной. Певица распустила пышные локоны и сделала нюдовый макияж.

«Сфоткаться перед съемкой в телецентре Останкино на фоне шкафа — святое дело», — пошутила девушка.

Не все поклонники оценили образ артистки. «Как то не зашел наряд, жакет, заправленный в огромные брюки, смотрится странно», «Забыла подшить?», «А почему брючина на полу? Такая мода?», «Брюки просто шикарные!», «Супер стильно», — прокомментировали пост подписчики.