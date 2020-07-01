«Забыла подшить?»: Савельева в жакете и брюках палаццо пришла на съемки в Останкино

Саша Савельева год назад стала мамой. Певица так мечтала подарить мужу Кириллу Сафонову ребенка, что даже ушла из группы «Фабрика», чтобы спокойно дождаться встречи с первенцем. У пары появился сын Леон. Артистка до сих пор прячет мальчика от посторонних глаз. При этом она уже не раз путешествовала вместе с малышом. А во время самоизоляции девушка сама занималась малышом, не прося маму о помощи.
К слову, Саша быстро вернулась в форму после родов. Она не часто появляется на сцене, но участвует в фотосессиях. После отмены самоизоляции певица успела обновить прическу и возобновила работу. Накануне она отправилась на очередные съемки в Останкино. Молодая мама выбрала для появления на публике модный look. Она облачилась в полосатый жакет, который заправила в молочные брюки палаццо, которые вновь стали популярны в этом сезоне.
Савельева обладает точеной талией. Благодаря объемному образу она выглядела еще более стройной. Певица распустила пышные локоны и сделала нюдовый макияж.
«Сфоткаться перед съемкой в телецентре Останкино на фоне шкафа — святое дело», — пошутила девушка.
Не все поклонники оценили образ артистки. «Как то не зашел наряд, жакет, заправленный в огромные брюки, смотрится странно», «Забыла подшить?», «А почему брючина на полу? Такая мода?», «Брюки просто шикарные!», «Супер стильно», — прокомментировали пост подписчики.