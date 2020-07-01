Элегантная дива: Алла Пугачева в белых кюлотах и воздушной блузке встретила гостей

Алла Пугачева больше двух месяцев соблюдала режим самоизоляции вместе с мужем Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри. Певица появлялась лишь на на видео, которые публиковал ее возлюбленный. Она то блистала в легком платье в пол в свой день рождения, то дефилировала в джинсах скинни в своем саду. Теперь звездная семья вернулась к прежней жизни. Они с удовольствием принимают в себя в замке гостей.

После карантина Алла Борисовна уже увиделась с Валентином Юдашкиным и Александром Буйновым. А к 1 июля приехали погостить у супругов брат Максима Галкина, Дмитрий, с супругой и детьми. Примадонна встретила родню мужу, так как юмориста не было дома. А весь вечер они грелись в саду у костра, ожидая возвращения хозяина дома.

Пугачева была без макияжа и с объемной прической. Она выбрала лаконичный летний наряд. Певица облачилась в черную шифоновую блузке из шифона свободного кроя — эта деталь гардероба когда-то была любимой у звезды. Также она надела трендовые белые брюки кюлоты, которые позволили артистке открыть изящные щиколотки.

Сначала эфир вела Лиза, а потом Алла Борисовна стала снимать сама. «Семейный очаг», — сказала она, показав костер. Когда у ворот появился Максим, то все запели: «К нам приехал, наш Максюшка дорогой».

Примадонна поцеловала мужа. К слову, почти все близкие в этот день предстали в светлых нарядах. А вот Лиза и Гарри выделились. Они были в стильных спортивных костюмах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 71-летняя Пугачева. Многие оценили ее образ. «Какая Алла элегантная дива», «Жена Галкина стильная, как всегда», «Алла Борисовна такая хорошенькая», «О, Алла в укороченных брючках и летящей блузке, прям ее прежний стиль», — стали комментировать пост подписчики.