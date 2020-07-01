Акцент на талии: Полина Гагарина в белоснежном платье свободного кроя появилась на съемках

Полина Гагарина вернулась к работе после карантина. Певица больше двух месяцев провела дома с дочкой Мией. Появились слухи, что девушка рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Сначала никто из них не комментировал тревожную новость, но недавно супруг артистки все же подтвердил, что больше не живет со звездой. Пока они не начали бракоразводный процесс.

Теперь Исхаков проводит время с дочкой, когда певица находится на работе. Пока концерты не возобновились, она принимает участие в съемках развлекательных передач. Так накануне девушка поделилась кадрами с новых съемок. Полина появилась на публике в белоснежном платье макси. Лаконичный наряд артистка дополнила широким поясом в тон, сделав акцент на талии. С помощью босоножек на шпильке она также зрительно вытянула силуэт.

Многие поклонники отметили, что Гагарина прекрасно выглядит. Певица много улыбалась и была дружелюбной. Летний монохромный образ звезды тоже понравился фанатам. Они считают, что ей очень идет белый цвет.

Добавим, что Гагарина пока не комментирует разлад в отношениях с мужем. Выходные она проводит с дочкой. Певица неустанно тренируется, чтобы хорошо выглядеть. Благодаря занятиям спортом артистка без стеснения позирует в облегающих нарядах. Девушка в свои 33 года следит за фигурой.

Знакомые звезды уверены, что она еще обретет счастье в личной жизни. Напомним, что на днях Полине стали приписывать роман со звукорежиссером ChinKong. А также появились слухи, что якобы она была замечена с рэпером Loc-Dog. Однако сама артистка не делала никаких заявлений о новых отношениях.