Историк моды Александр Васильев сравнил олимпийского мишку с Микки Маусом

Известный историк моды Александр Васильев вспомнил об Олимпиаде 1980 года, проходившей в СССР, на радио «Комсомольская правда». Телеведущий рассказал о своих впечатлениях от этого события (в то время он был студентом) и добавил ряд профессиональных комментариев.

«Самое трудное было придумать символику. И она была придумана в виде достаточно «диснеевского» персонажа мишки, который был с круглыми ушами, чуть-чуть издали напоминал Микки Мауса, но был симпатичным, — рассказал Васильев. — И этого мишку стали активно популяризировать. Было выпущено очень много мягких игрушек из синтетического меха. Дальше был сделан мишка из гипса, а потом его стали трафаретом наносить на майки. Но трикотаж в СССР был не очень качественным, по сравнению с западным он отличался жесткостью и тонкостью. Трафарет делали из картона, пульверизатором для автомобиля наносили рисунок. И вот на рынках можно было купить множество таких самострочных футболок «под Олимпиаду».

Историк моды отмечает, что кроме мишки часто встречались рисунки с очертаниями здания МГУ и олимпийскими кольцами, обычно они были выполнены в синем цвете на белом фоне. Также были популярны сумки из дерматина коричневого, синего и черного цвета с изображением мишки и логотипом Moscow-80.

Но самым популярным элементом одежды в 1980 году, по воспоминаниям Васильева, были джинсы. Самые дорогие — американские — стоили 100–200 рублей при средней зарплате в 100 рублей. Производство советских джинсов было не налажено, но имелись спортивного или военного вида хлопчатобумажные брюки для игры «Зарница».

Телеведущий подчеркнул, что Олимпиада задала тренд на спортивную одежду, но ее на прилавках было совсем немного.