«Ну просто неземная»: Ляйсан Утяшева в фатиновом платье Dior подразнила стройными ногами

Ляйсан Утяшева проявила себя, как выдающаяся гимнастка и заботливая мама. Девушка состоит в браке с Павлом Волей, которому подарила дочку Софией и сыном Робертом. Раньше они скрывали лица наследников, но теперь показывают малышей время от времени. Экс-гимнастка в прошлом году феноменально похудела. На карантине она продолжила заниматься спортом и совершенствовать фигуру. Также звезда стала больше интересоваться модой.

В марте Ляйсан успела побывать в Париже на Неделе моды. В ее гардеробе все чаще мелькают брендовые вещи. За последние месяцы она не раз меняла имидж. Теперь телеведущая носит каре. А для выходов в свет она выбирает женственные образы. так как самоизоляция завершилась, Утяшева подготовилась к светским раутам. Накануне она похвасталась обновками.

Жена Павла позировала на камеру в пудровом платье из фатина. Наряд имел двойную юбку, что позволило Ляйсан оголить стройные ноги. Верх облегал талию девушки и подчеркнул глубокое декольте. Черные туфли-лодочки дополнили образ от Dior. Бывшая спортсменка использовала новые фильтры, которые ей очень понравились.Также Утяшева примерила платье миди того же знаменитого бренда из золотых пайеток и черного фатина, который придал юбке объем.

Наряды подчеркнули ее хрупкую фигуру. Поклонники восхитились образами. Многие поразились тому, какой стройной стала девушка за время карантина. «Какая стройная», «Эти ноги — шик», «Какая роскошь», «Эта невероятная талия, на все будет сидеть идеально», «Восхищаете», «Какая хрупкая, кушайте», «Ну просто неземная», — прокомментировали пост подписчики.