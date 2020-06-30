Стеша Маликова «утонула» в широких джинсах и блузке с пышным рукавом

Стеша Маликова за время карантина помогала родителям приглядывать за ее братом Марком. При этом дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон не забывала про учебу, поэтому успешно сдала сессию и стала студенткой четвертого курса МГИМО. Примечательно, что девушка интересуется модой. Она решила порадовать поклонников и недавно выпустила коллекцию одежды. Девушка создала кокетливые мини-платья, а также блузки с трендовыми рукавами-фонариками.

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В последнее время Стеша то и дело блистает в собственных нарядах. Дочка Маликова обладает стройной фигурой. Несколько месяцев назад она рассказывала, что феноменально похудела. Теперь она с удовольствием подчеркивает талию и стройные ноги. Однако новый образ вызвал много вопросов у ее поклонников, Студентка на новых кадрах позировала в широких джинсах, которые в тренде в этом сезоне, и черной блузке с гороховым принтом и пышным рукавом.

Стефания не только скрыла фигуру. Она буквально утонула в своем наряде, считают фанаты. При этом образ создан по всем последним тенденциям. Как широкие джинсы, так и объемные рукава актуальны этим летом. Однако девушка такая стройная, что просто скрыла достоинства своей фигуры, считают поклонники. К слову, в гардеробе дочки Маликова много нарядов, поэтому вскоре она сменила образ на джинсы с высокой талией и косуху.