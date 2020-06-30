«Хочется перемен!»: Екатерина Климова примерила комбинезон цвета хаки и стильный тренч

Актриса призналась, что раньше предпочитала консервативный стиль, но теперь ей хочется выглядеть ярко.

Екатерина Климова является не только популярной актрисой, но и примерной мамой. Девушка воспитала дочку Елизавета от первого брака, а теперь занимается сыновьями — Матвеем и Корнеем, рожденными от Игоря Петренко. Также у нее подрастает дочка Изабелла от Геллы Месхи, с которым артистка рассталась год назад. Несмотря на большое количество хлопот, девушке удается хорошо выглядеть. Стройной фигуре звезды могут позавидовать даже модели.

Климова любит носить брючные костюмы и платья миди. 42-летняя актриса умело подчеркивает достоинства своей фигуры. С приходом лета ей захотелось обновить свой гардероб.

«Я всегда придерживалась консервативного стиля (мне хватало экспериментов со стилем на работе), но этим летом хочется перемен. Носить одежду, которая производит впечатление, чтобы каждый день стал ярче, интереснее и запомнился на всю жизнь», — написала она.

Екатерина показала два ярких образа. Она примерила комбинезон цвета хаки. Девушка сделала акцент на талии с помощью белого ремешка в тон кедам. На ее голове был козырек в спортивном стиле. Также артистка облачилась в более повседневный образ. На ней были брюки с молнией, джемпер и тренч небесного цвета. К слову, облегченные тренчи не первый год держатся в топе трендов, по словам экспертов.

Поклонники отметили, что Климова прекрасно выглядит, поэтому ей идет все, включая летние аутфиты. «Ты просто идеал красоты», «Оба образа сногсшибательны», «Оба — класс, но второй молодежней и стильней», «Второй. Амазонка. Не останавливающаяся на достигнутом. Ищущая. Добивающаяся», — прокомментировали пост подписчики.