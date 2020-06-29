«Мамасита на работе»: Бородина в модном удлиненном жакете и шортах появилась на съемках «Дома-2»

Ксения Бородина вместе с дочерьми Марусей и Теоной провела свой летний отпуск в Сочи. Из-за пандемии ведущая телестройки решила отдохнуть на российском курорте. Так, знаменитость жила в поселке городского типа, отдав предпочтение Красной Поляне. Светская львица осталась довольна своим путешествием и семейными каникулами. Вернувшись в Москву, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова поспешила на съемочную площадку «Дома-2». Бородина не стала скрывать, что успела соскучиться по звездным коллегам.

В своем микроблоге Ксения поделилась свежим закулисным снимком, подметив, что она приступила к съемкам. После летних каникул телеведущая постепенно возвращается к привычному ритму жизни. На съемочной площадке телестройки Бородина появилась в шортах и модном удлиненном жакете с золотыми пуговицами.

«Мамасита на работе», — отметила Ксения. «Мой черныш!» — сделала светской львице комплимент Ольга Орлова.

К слову, ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что смокинговые пиджаки должны быть в гардеробе каждой модницы. Так, Эвелина Хромченко посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на удлиненные приталенные жакеты.

На пике моды, по словам имидж-стилиста Ольги Трофимовой, окажутся и мини-шортики с высокой посадкой. Об этом эксперт рассказала в интервью Teleprogramma.pro, уточнив, что ткань может быть любой — хлопок, деним или лен.