Все актуально: Проскурякова в модном мини-платье и нюдовых лодочках прогулялась по Патриаршим прудам

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише говорила о том, что флоральный принт, выбранный певицей, окажется на пике моды в сезоне весна/лето 2020.

37-летняя Юлия Проскурякова не ошиблась с выбором вечернего аутфита. На прогулку по Патриаршим прудам возлюбленная композитора Игоря Николаева отправилась в модном мини-платье с цветочным рисунком. Примечательно, что знаменитость отдала предпочтение приталенному наряду с трендовыми рукавами-фонариками.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Надин Мише говорила о том, что флоральный принт окажется на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. Кроме того, эксперт нашего портала посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на наряды: блузы, платья и жакеты — с актуальными рукавами-буфами или фонариками. Свой модный лук возлюбленная певца дополнила нюдовыми туфлями-лодочками небесно-голубого оттенка.

Своим нарядом Юлия не только сделала акцент на длине ног, но и подчеркнула линию декольте. Примечательно, что на фото артистка позировала без своей второй половинки. Отметим, что Проскурякова моложе супруга на двадцать два года. Однако значительная разница в возрасте не помешала им построить гармоничные отношения и обзавестись общим ребенком. Супруги воспитывают четырехлетнюю дочку Веронику. К слову, Игорь Николаев приходится кумом шоумену Максиму Галкину. Об этом сам музыкант не раз напоминал с беседе с поклонниками.

Справка Teleprogramma.pro

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image.