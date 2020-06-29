Александр Васильев заявил, что одноразовые перчатки станут причиной тренда на синий цвет

По словам историка моды, маски вообще не выйдут из обихода в ближайшие пять лет.

Историк моды Александр Васильев заявил, что перчатки и маски, которые в период пандемии вошли в моду, продолжат в ближайшие годы задавать тренды. По его словам, они станут причиной популярности синих оттенков. Причем такая тенденция будет сохраняться на протяжении ближайших пяти лет.

«Перчатки чаще всего делают синего или голубого цвета. Это будет вводить тренд на одежду соответствующих цветов». Александр Васильев

Как считает Васильев, данной моде будут прежде всего подвержены люди с эстетически развитым чувством. Они будут подбирать к одежде синие цвета, чтобы выделяться и выглядеть интересно в глазах окружающих. По словам историка моды, декоративные маски, которые сегодня так популярны, стоит воспринимать только, как произведение искусства. С медицинской точки зрения никакого эффекта от них нет, сообщает ТАСС.

Напомним, что Александр Васильев несколько месяцев назад перенес коронавирусную инфекцию. Он заметно похудел за последнее время. Как отметил историк моды, он очень благодарен телеведущему и своему коллеге Валдису Пельшу, который вел выпуски за него пока он находился в больнице. Сейчас звездный ведущий снова занял кресло эксперта в программе «Модный приговор», у которой огромная армия поклонников.