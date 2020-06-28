«Мы снова в танце»: Брежнева в топе с перьями и лавандовых брюках появилась на съемках шоу

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе анонсировала выход новых выпусков шоу «Dance Революция». Напомним, что на проекте певица выступает в качестве члена жюри. В одном из интервью 38-летняя Вера Брежнева призналась, что в этом направлении у нее нет профессионального образования. При этом знаменитость напомнила, что у нее за плечами большой опыт. Она отдала миру шоу-бизнеса восемнадцать лет. И естественно, имеет непосредственное отношение к танцам. Для Веры танцовщики это в первую очередь артисты. И судя по отзывам, как говорит Брежнева, ее впечатление от участников очень часто совпадает со зрительским. Себя певица называет эмоциональным и впечатлительным человеком. Иногда ей нравятся пусть неидеально исполненные, но чувственные номера. Когда танцовщики вкладывают в свое шоу всю душу, на все сто процентов отдаваясь ритму.

«Если в технике нет эмоций или энергии — это не интересно. Во всем нужен баланс. Я стараюсь быть беспристрастной, но объективной. Для меня магия этого проекта заключается в языке любви, языке танца. Я в абсолютном восторге! Мне нравится слышать от зрителя, что им тоже полюбился наше шоу», — отметила певица.

В своем микроблоге Вера Брежнева рассказала о том, что они с другими членами жюри и танцовщиками наконец-таки вернутся в эфир Первого канала с проектом «Dance Rеволюция». В микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась отчетными снимками со съемочной площадки. В Instagram-карусели Вера опубликовала сразу несколько снимков, и если на первых фото она позировала в кресле жюри, то на последнем — Брежневу запечатлели на паркете.

«Мы снова в танце», — уточнила Вера.

На съемках возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе появилась в топе с перьями, оставив плечи открытыми. Свой монохромный аутфит певица дополнила лавандовыми брюками-дудочками и серебристыми босоножками на шпильке. В беседе с поклонниками Вера призналась, что в ее гардеробе много повседневной одежды: свитшотов, толстовок, худи, джинс, трико и футболок. Практически все вечерние платья и костюмы поп-дива берет на прокат у известных брендов или именитых кутюрье.