Леди в алом монохроме: Орлова в приталенном платье-карандаш и остроносых лодочках прогулялась по саду

Многие поклонники Ольги Орловой помнят ее в качестве солистки группы «Блестящие». В этом девичьем коллективе знаменитость познакомилась с Жанной Фриске. Девушки стали близкими подругами. И не переставали общаться даже после того, как ушли в сольное плавание. Певица не стала зацикливаться исключительно на развитии певческой карьеры. Она также снималась в кино вместе с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. Артистку можно увидеть в таких лентах, как: «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2». А также картинах: «Слова и музыка», «Зимний сон», «Моя безумная семья», и многих других.

Ко всему прочему, Орлова не стала отказываться от предложения стать ведущей проекта «Дома-2». Так, Ольга успела сдружиться с Владом Кадони. Певица уже не раз отвечала на вопросы о возможном романе с шоуменом. Поп-дива с юмором подмечала, что журналисты их «почти поженили». Однако сама певица дала понять, что испытывает к Владу только дружескую симпатию и ничего больше.

В свое микроблоге Ольга Орлова поделилась свежим снимком, прогулявшись по садовому участку своего загородного особняка. Знаменитость предстала у живой изгороди, позировав в алом платье-карандаш и остроносых лодочках на шпильке. Примечательно, что ведущая «Дома-2» отдала предпочтение приталенном силуэту. Певица выбрала трендовый дневной аутфит, поддержав моду на стиль монохром. О популярности которого в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro говорила имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.