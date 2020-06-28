Шопперы – фавориты лета: какие модные сумки приобрели Нетребко, Орбакайте и Маликова

Этим летом в тренде слегка небрежные образы, будто случайно и по-быстрому составленные. Поэтому и женские сумки не должны выглядеть, как произведение искусства и идеально подходить к одежде. Об этом Teleprogramma.pro рассказал Владислав Лисовец, эксперт моды, телерадиоведущий.

«Этим летом образ должен быть максимально легким, юношеским. Поэтому сумкой номер один станут разнообразные шопперы, которые выглядят обычно легко, так, будто вы специально не продумывали стиль. Они могут быть из какого угодно материала и любого цвета, не важно. Шопперы должны весь ваш образ делать немножко из стилистики 80-х, как будто вы просто вышли за продуктами», — заметил эксперт.

Чтобы выглядеть действительно ультрамодно, Владислав не советовал подбирать аксессуар в цвет одежде.

По словам Лисовца, шопперы – мировой тренд, который поддерживает стремление людей бережно относиться к окружающей природе. Кроме того, такие сумки очень удобны – если вы зайдете с ними за продуктами, вам не понадобится полиэтиленовый пакет.

А вот сумкой-авоськой уже никого сейчас не удивишь. «Когда они появились, это было интересно, но, давайте будем честными, для жизни они не очень удобны. У меня самого такая есть, но я в ней ношу исключительно продукты», — заметил Владислав. Так что авоську не выбрасываем, а кладем в дамскую сумочку и ходим с ней в магазины.

Выходят из моды и рюкзаки, однако это не значит, что на них внезапно распространился негласный фэшн-запрет. Ситуативно они могут выглядеть довольно гармонично, да и на отдыхе очень удобны.

Приверженцы женственного стиля наверняка обрадуются, когда узнают, что сумки мини, в которые даже мобильный не поместится, на пике популярности. В этом сезоне их можно носить не только с юбками и платьями. С джинсами и одеждой в духе милитари они будут смотреться особенно остро.

Владислав советует забыть лишь про одну разновидность мини – мультяшно-игрушечную, в виде животных, машинок, фруктов… Такие аксессуары уместны лишь на тематических вечеринках.

Вновь в тренде соломенные сумки. Их Лисовец тоже рекомендует носить в этом сезоне нестандартно – с кроссовками и ботинками. А вот про соломенные шляпки в комплекте эксперт советует даже не думать – уж слишком нарочито этот look смотрится.

«Образ не должен выглядеть слишком продуманно, это уже не модно», — сказал стилист.

Соломенные сумки подойдут девушкам, поддерживающим тренд на женственные летящие, спокойные образы: легкие платья, широкие брюки и хлопчатобумажные или шелковые блузы.

Остаются в тренде поясные сумки. «Но если вы вдруг именно сейчас решили стать модной и приобрести поясную сумку, лучше этого не делайте, нужно было сделать покупку раньше», — порекомендовал Владислав.