Невестка Орбакайте в лавандовой безрукавке и с сумкой Prada вышла в свет с внуком Пугачевой

Алена Краснова не скрывает, что счастлива в браке с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Они состоят в браке уже три года. Не так давно девушка призналась, что долгое время не могла поверить, что ее избранник действительно хороший и не страдает от звездной болезни. Также модель поведала, что муж часто устраивает ей сюрпризы и дарит подарки. А вот она предпочитает просто окружать его заботой. Например, готовить вкусные домашние блюда.

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Однако после почти трех месяцев карантина Краснова и Пресняков все чаще предпочитает проводить вечера не дома, а с друзьями в барах или ресторанах. Всю весну они находились на бывшей даче Аллы Пугачевой, возле реки Истра. Но теперь супруги стали выбираться в Москву. Так 27 июня, в субботу, Невестка Кристины Орбакайте днем прогулялась по столице в лавандовой безрукавке и белых брюках с высокой талией. В руках она держала черную сумку Prada, которую недавно купила.

Никита также оделся по-летнему в шорты и футболку. Он успел показать свою спортивную подготовку на брусьях и заглянуть в детский магазин, где купил подарок маленькому племяннику Алены. А вот вечер влюбленные провели в раковой, где отведали свежий королевских креветок. К слову, поклонники не перестают восхищаться красотой Красновой. Сам Пресняков также ранее признавался, что не прогадал с женой.