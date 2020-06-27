«Пощади, госпожа!»: Решетова в кожаных леггинсах продемонстрировала навыки вождения мотоцикла

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова впервые села на собственный мотоцикл. На днях молодая мамочка сдала экзамен на получение прав группы «А». Долгое время девушка готовилась к ответственному моменту с инструктором: модель неоднократно выкладывала видео с тренировок, на которых виртуозно управляется двухколесным зверем, а голову защищает белоснежным шлемом. На занятиях преподаватель неоднократно предупреждал Решетову о плавности поворотов и очень просил быть аккуратнее во время заваливания транспортного средства на бок.

В субботу, 27 июня, девушка впервые смогла сесть на собственный мотоцикл. Специально для этого события Решетова облачилась в полностью черную одежду – кожаные леггинсы, куртку и перчатки. В таком наряде не исключено повышение аварийных ситуаций, ведь внимательные водители-мужчины обязательно захотят полюбоваться длинноногой красавицей, пролетающей мимо со скоростью ультразвука.

Сама Настя решила поддразнить аудиторию кокетливой подписью к снимку.

«Не догонишь», — написала она.

Фолловеры расхвалили форму фаворитки. «Просто ракета», «Вот это орешек!», «Ох уж эти ноги, которые прямо от ушей!», «Это Тимати мотоцикл? Угнала?», «Огнище огненное!», «Пощади, госпожа!», «Какая красивая», — высказались они. Другие попросили Настю быть осторожнее и «не лихачить».