«Это писк моды»: Каменских в неоновой ветровке с одним рукавом облачилась в «рваные» шорты

33-летняя Анастасия Каменских не скрывает: она тщательно следит за своим имиджем. В гардеробе знаменитости нет случайных вещей. Так, украинская исполнительница старается оставаться в курсе всех модных тенденций. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежими снимками, продемонстрировав свой дневной аутфит в повседневном стиле. Возлюбленная рэпера Потапа отдала предпочтение трендовым «рваным» мини-шортам из искусственно «состаренного» денима и неоновой укороченной ветровке с одним рукавом.

Еще имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro говорила о том, что шорты с высокой посадкой будут пользоваться популярностью в сезоне весна-лето — 2020. Таким образом, артистка не прогадала с выбором актуального лука. Супруга музыканта не только подчеркнула талию, но и сделала акцент на деталях. В частности, маникюре. Так, ногти на правой руке Анастасия покрыла черным лаком, а левой — белым. Дополнив образ аксессуаром в виде часов. А вот обручальное кольцо знаменитость предпочла снять.

«Это писк моды», — уточняла имидж-стилист, советуя девушкам обратить внимание на шорты с завышенной талией и актуальность денима.

Напомним, что в мае 2019 года Анастасия Каменских и рэпер Потап сыграли свадьбу. У пары пока нет общих детей. В беседе с поклонниками украинская исполнительница подметила, что для нее любовь — это не только страсть. Артистке важно доверять своей второй половинке. Чувствовать поддержку мужа, знать, что у нее есть надежная опора и щит. Тем же певица готова делиться со своим избранником. Каменских понимает, что любые отношения требуют уступок и компромисса.