Примадонна следит за трендами: Пугачева отметилась на прогулке в джинсовых шортах и рубашке оверсайз

Алла Пугачева не так давно отметила 71-летие. В этом году ей пришлось праздновать свой день рождения в замке в режиме самоизоляции, поэтому даже гостей она позвать не смогла. При этом артистка продемонстрировала роскошное шифоновое платье макси и помолодевшее лицо. Модные примеры с певицы берет ее дочка Лиза. Девочка в свои шесть лет уже вполне разбирается в стильности и устраивает дома дефиле.

К слову, несколько лет назад Алла Борисовна похудела и сменила стиль. Она больше не носит бесформенные балахоны, а предпочитает более молодежные образы. Минувшей весной певица прошлась у замка в джинсах скинни. А ранее она не боялась носить и шорты. В Сети появился снимок, сделанный прошлым летом. В кадре Примадонна позирует на природе в джинсовых шортах-трубах и клетчатой рубашке оверсайз с разрезами в районе ключицы.

Это редкий кадр, когда волосы у Пугачевой выпрямленные. Она блеснула стройными и загорелыми ногами в модном наряде. Поклонники отметили, что артистка потрясающе выглядит, а ее образы достойны подиума. «Она прекрасно выглядит для своего возраста», «Аллочка, вы прелесть!», «Крутая», «Кто еще так может на 8 десятке?», «Она фору даст всем», «Некоторые и в 40 так не выглядят», — стали обсуждать кадр фанаты.

Напомним, что ранее имиджмейкер Надин Мише в беседе с порталом Teleprogramma.pro отмечала, что Примадонна любит стиль casual-шик. В последнее время певица то и дело правильно расставляет акценты. Например, демонстрирует изящные щиколотки.