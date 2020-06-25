«Лиза — блогерша!»: Басков оценил дочку Пугачевой в джинсовой куртке и вязаном козырьке

У детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже есть своя армия поклонников. Шестилетние Лиза и Гарри скоро пойдут в школу. Артисты не скрывают, что их наследники стали изучать языки в раннем возрасте с персональными преподавателями. Также они плавают в бассейне и делают упражнения на дикцию. Фанаты замечали, что у малышей есть тяга к театру. Они часто разыгрывают сценки дома. А дочка Примадонны не так давно еще устроила модное дефиле.

Накануне Галкин поделился новым видео. Он запечатлел наследницу, которая играла на лужайке. Девочка обнаружила в засохшем листике росу и стала ей любоваться. Лиза предстала в джинсовой куртке-варенке со стразами и трениках с лампасами. Розовый вязаный козырек завершил ее образ. Перед тем, как уйти из кадра, девочка стала пиарить аккаунт отца.

«Запомните! С вами Лиза — блогерша. Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на наш сайт», — неожиданно объявила она.

Максим был удивлен, а потом понял, что дочка просто нахваталась слов из передачи «Лучше всех», которую он ведет. Поклонники были очарованы девочкой, которая не только стильно выглядит, но и умеет общаться. «Лиза блогерша!» — написал Николай Басков, добавив эмоджи в виде пламени и смеющегося смайлика. Певец оценил юмор девочки. А фанаты засыпали ее комплиментами. «Подписываюсь на Лизу блогершу», «Редко дети настолько внимательны к таким мелочам», «Растет девочка», «Красотка маленькая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что джинса в моде в этом сезоне. Не только брюки из денима, но даже куртки, рубашки и другие джинсовые изделия в тренде, по словам экспертов.